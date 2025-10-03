Dall’Inghilterra segnalano l’interesse del Napoli per un centrocampista che gioca in Premier
Dopo il ricco mercato estivo che ha portato a Napoli ben nove nuovi innesti, la dirigenza partenopea sta continuando a lavorare per individuare eventuali reparti da puntellare: il club guarda già con attenzione alla finestra di gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa e mantenere alta la competitività su tutti i fronti. Il direttore sportivo Giovanni . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: dall - inghilterra
Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra
Pio Esposito allo United: le notizie dall’Inghilterra e cosa risulta dall’Italia
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
Vi portiamo nel comune di Introdacqua, in provincia dell'#Aquila. La cittadina conta poco più di 2mila abitanti e... oltre 300 sono di lingua anglofona. Si sono trasferiti dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dall'Australia, Irlanda... come si spiega questa curiosa ondat - X Vai su X
Dall’Inghilterra non hanno dubbi su Tonali Svelata la situazione per il rinnovo - facebook.com Vai su Facebook