Dall' educazione dei giovani alla cura dei malati le suore domenicane compiono 100 anni

Martedì 7 ottobre, alle 16,30, le suore domenicane del Sacro Cuore di Gesù festeggiano il centenario della loro presenza a Palermo (19252025) presso il proprio Istituto in via Gian Filippo Ingrassia, 44, raccontando una storia legata all'Ordine domenicano e alla devozione al Sacro Cuore.La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: dall - educazione

Educazione alla salute: dai vaccini all’alimentazione, dall’alcol alle droghe. Le scuole dovranno prevedere attività nel PTOF

«Per prevenire la violenza, dobbiamo partire dall’educazione, fin da piccoli»

GAL Colline Salernitane: “Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale”

L'evento Next Gen AI, promosso dal Ministere dell'Istruzione, si terrà dall'8 al 13 ottobre per delineare il futuro dell'educazione tecnologica. #Attualita - facebook.com Vai su Facebook

H. 15:15 Ripartiamo dall'#educazione #cristiana Fr. Donato Petti - X Vai su X

Consiglio Giovani Mediterraneo: con il progetto “Prendersi cura – una famiglia per ogni comunità”. Dalle ferite una nuova vita - segno lanciata, in vista del Grande Giubileo del 2025, nel corso dell’incontro svoltosi a Palermo (8- Da agensir.it

Dal contante al denaro digitale: come cambia l’educazione finanziaria per i giovani? I consigli degli esperti - Con la scomparsa del denaro contante e l’ascesa dei pagamenti digitali sta cambiando radicalmente il modo in cui i giovani percepiscono e gestiscono il denaro. Lo riporta fanpage.it