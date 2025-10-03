Non ci sono mezze misure quando si parla di skinny jeans. O li si ama o li si odia. Quando vissero il loro periodo d’oro nei primi Anni 2000, diventandone uno dei simboli moda, praticamente ogni ragazza o donna ne aveva almeno un paio. E già allora c’era chi era felicissima di indossarli e chi lo faceva suo malgrado solo per cavalcare la tendenza imperante. Da sempre, infatti, questi pantaloni super aderenti in denim vengono bollati come poco democratici perché donanti solo a chi ha un fisico filiforme o longilineo. E anche come non certamente favorevoli alla circolazione sanguigna. C’è infine chi li ha sempre trovati poco eleganti, colpevoli di mettere troppo in mostra le forme del corpo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalle grandi griffe ai marchi di fascia media, spopola la tendenza dei pantaloni super aderenti in denim tanto cari a Kate Moss