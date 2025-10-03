Il nostro Paese, specialmente il Centro-Sud e le regioni adriatiche, si trovano nel bel mezzo dell' ondata di aria fredda di origine russa che ha abbassato notevolmente sia le temperature massime che soprattutto quelle minime portandole ben al di sotto delle medie della prima decade di ottobre. Il freddo fuori stagione ha, però, le ore contate visto che si prepara la rimonta di un mite anticiclone che riporterà, di giorno, un po' di caldo su gran parte d'Italia. Ecco cosa accadrà. Dopo il maltempo e l'instabilità che ancora per oggio, venerdì 3 ottobre, vedranno il Centro-Sud impegnati con nubi e precipitazioni seppur in un contesto con ampie schiarite, le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente nel corso del fine settimana anche se un fronte perturbato interesserà il Nord soprattutto domenica mentre le estreme regioni meridionali saranno del tutto fuori dalla fase fredda non prima di sabato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall’anticipo di inverno al caldo: ecco come cambia il meteo