Dall’anticipo di inverno al caldo | ecco come cambia il meteo
Il nostro Paese, specialmente il Centro-Sud e le regioni adriatiche, si trovano nel bel mezzo dell' ondata di aria fredda di origine russa che ha abbassato notevolmente sia le temperature massime che soprattutto quelle minime portandole ben al di sotto delle medie della prima decade di ottobre. Il freddo fuori stagione ha, però, le ore contate visto che si prepara la rimonta di un mite anticiclone che riporterà, di giorno, un po' di caldo su gran parte d'Italia. Ecco cosa accadrà. Dopo il maltempo e l'instabilità che ancora per oggio, venerdì 3 ottobre, vedranno il Centro-Sud impegnati con nubi e precipitazioni seppur in un contesto con ampie schiarite, le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente nel corso del fine settimana anche se un fronte perturbato interesserà il Nord soprattutto domenica mentre le estreme regioni meridionali saranno del tutto fuori dalla fase fredda non prima di sabato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: dall - anticipo
Eccellenza, l’anticipo di ieri. Mesola travolto sul suo campo. Il Santarcangelo domina dall’inizio
la Repubblica. . Il volo per Riga prenotato in largo anticipo per partecipare al progetto “Keep Driven”, promosso dall’Unione Europea con l’obiettivo di rafforzare il protagonismo dei giovani con disabilità all’interno della società. Poi la comunicazione via mail d Vai su Facebook
A 24 ore dall’anticipo in casa del Sestri Levante, parla il direttore generale biancorosso Giovanni Rosati #città di varese #calcio varese #varese football club #giovanni rosati - X Vai su X
Dall’anticipo di inverno al caldo: ecco come cambia il meteo - Anticiclone a oltranza con un netto aumento delle temperature massime che torneranno sopra le medie del periodo: ecco i valori previsti e quando avremo un cambiamento ... Riporta ilgiornale.it
Meteo impazzito: prima INVERNO, poi CALDO, ma che succede - Una massa d’aria fredda proveniente dalla Russia scivolerà ... Si legge su msn.com