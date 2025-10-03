Dall' antica Himera ai giorni nostri Termini Imerese protagonista di Borghi d' Italia su Tv2000

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Termini Imerese protagonista della nuova puntata di Borghi d'Italia, programma condotto da Mario Placidini, in onda su Tv2000 sabato 4 ottobre alle ore 12.15 e on demand su Play2000. Termini Imerese città siciliana ricca di arte, storia e archeologia, le cui origini risalgono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dall - antica

Dall’Antica Roma un’idea per salvare il pianeta: il cemento che non inquina

Ponte sullo Stretto: storia di un'idea dall'antica Roma a oggi

Benessere maldiviano: i trattamenti che nascono dall'antica tradizione medica del Dhivehi

Scoperto "negozio" ceramiche nell'antica Himera - L'équipe di archeologi, guidata da Elena Mango dell'Università di Berna, ha lavorato nel Piano del Tamburino, a Himera nel Palermitano, una nuova parte urbana dell'antica colonia greca nella quale ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Dall Antica Himera Giorni