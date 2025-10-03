Dall' antica Himera ai giorni nostri Termini Imerese protagonista di Borghi d' Italia su Tv2000
Il Comune di Termini Imerese protagonista della nuova puntata di Borghi d'Italia, programma condotto da Mario Placidini, in onda su Tv2000 sabato 4 ottobre alle ore 12.15 e on demand su Play2000. Termini Imerese città siciliana ricca di arte, storia e archeologia, le cui origini risalgono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: dall - antica
Dall’Antica Roma un’idea per salvare il pianeta: il cemento che non inquina
Ponte sullo Stretto: storia di un'idea dall'antica Roma a oggi
Benessere maldiviano: i trattamenti che nascono dall'antica tradizione medica del Dhivehi
Dall’antico regno di Hammurabi, nell’antica Babilonia, fino ai nostri smartphone, le impronte digitali sono da sempre un simbolo di unicità e sicurezza. Oggi, grazie a una ricerca condotta dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) e dal Politecni - facebook.com Vai su Facebook
Un #saluto dall’antica Fiera del Soco, la più grande del #Veneto, che ogni anno porta a Grisignano di Zocco espositori da ogni dove ? - X Vai su X
Scoperto "negozio" ceramiche nell'antica Himera - L'équipe di archeologi, guidata da Elena Mango dell'Università di Berna, ha lavorato nel Piano del Tamburino, a Himera nel Palermitano, una nuova parte urbana dell'antica colonia greca nella quale ... Secondo ansa.it