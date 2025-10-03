Dall’acquisto di TikTok agli influencer a libro paga | Israele e la guerra della propaganda negli Usa

It.insideover.com | 3 ott 2025

Israele non è in una guerra su sette fronti, ma su otto. L’ottavo fronte sono gli Stati Uniti, ed è una guerra ibrida, principalmente focalizzata sulla propaganda”. Queste parole sono del giornalista investigativo Max Blumenthal, intervistato dal Premio Pulitzer Chris Hedges in merito a ciò che sta accadendo nei rapporti tra Israele e Stati Uniti. Perché che vi sia una vera e propria escalation da parte di Tel Aviv nel cercare di non perdere l’appoggio dell’opinione pubblica americana, è del tutto evidente. Cosa dicono i sondaggi che preoccupano Israele. Motivo? Com’è noto, gli Stati Uniti forniscono a Israele un fondamentale supporto in ambito di intelligence e difesa, integrando gli aiuti militari annuali di 3,8 miliardi di dollari (2019-2028). 🔗 Leggi su It.insideover.com

Dall'acquisto di TikTok agli influencer a libro paga: Israele e la guerra della propaganda negli Usa

