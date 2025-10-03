Dalla Regione 30 milioni per i produttori cerealicoli Sammartino | Una boccata d' ossigeno

In arrivo dalla Regione Siciliana 30 milioni di euro per i produttori di cereali. L'assessorato dell'Agricoltura ha pubblicato il decreto con cui si autorizza il pagamento dei contributi per 21.833 agricoltori che ne avevano fatto richiesta, rispondendo a un bando destinato a lenire le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

