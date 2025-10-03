Dalla Regione 30 milioni per gli agricoltori colpiti dalla siccità pubblicate le graduatorie dei beneficiari
Arrivano 30 milioni di euro per i produttori siciliani di cereali. È questa la dotazione finanziaria relativa al decreto dell'assessorato regionale all'Agricoltura che ha pubblicato il provvedimento con cui è stato autorizzato il pagamento dei contributi per 21.833 agricoltori che ne avevano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Vale 240 milioni la manovra finanziaria della Regione approvata in Commissione bilancio, ecco cosa prevede
9,5 milioni in più stanziati dalla Giunta regionale del #Piemonte per l'#ospedale Sant'Andrea di Vercelli e per l'ospedale di Borgosesia. Avviato anche l'iter per costruire un nuovo ospedale moderno e tecnologico nel VCO https://regione.piemonte.it/web/pinf
Dalla Regione 30 milioni per i produttori di cereali. Sammartino: “Boccata d’ossigeno dopo la siccità” - In arrivo dalla Regione Siciliana fondi per un totale di 30 milioni di euro per i produttori di cereali. Lo riporta msn.com
Siccità, dalla Regione Siciliana 30 milioni per i produttori cerealicoli. Sammartino: «Una boccata d’ossigeno» - L’assessorato dell’Agricoltura ha pubblicato il decreto con cui si autorizza il pagamento dei contributi per 21. Lo riporta ilfattonisseno.it