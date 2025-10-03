Dalla Regione 30 milioni per gli agricoltori colpiti dalla siccità pubblicate le graduatorie dei beneficiari

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano 30 milioni di euro per i produttori siciliani di cereali. È questa la dotazione finanziaria relativa al decreto dell'assessorato regionale all'Agricoltura che ha pubblicato il provvedimento con cui è stato autorizzato il pagamento dei contributi per 21.833 agricoltori che ne avevano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

