Dalla Regione 25 milioni per l’acquisto di bus Cotral e un treno per la Roma-Lido

Roma, 3 ottobre 2025 – La giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera ad un investimento di 25 milioni di euro per l’acquisto di bus Cotral a due piani e per un treno di proprietà Atac da utilizzare sulla ferrovia regionale Roma-Lido. Per gli autobus a due pian i, classe ambientale euro 6, ci sono 20 milioni di euro a disposizione. I mezzi verranno destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico extraurban o nelle direttrici a più alta frequentazione. Per quanto riguarda il treno aggiuntivo per la Roma Lido, dopo interlocuzione fra l’assessore Ghera e Roma Capitale, si è valutato di procedere direttamente ad una proposta di acquisto per u n importo di 5 milioni di euro, superando il precedente accordo che prevedeva un importo di 3,2 milioni da pagare per il treno Atac, a fronte di una permuta di uno dei rotabili della flotta Cotral attualmente in manutenzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

