Qualche passo avanti c’è stato. Il percorso dell’Italia verso la sostenibilità non è fermo. Ma il nostro Paese deve anche affrontare “numerose sfide” per raggiungere gli obiettivi del 2030, secondo l’Agenzia europea dell’ambiente (Aea). Nella sezione dedicata all’Italia all’interno del rapporto sullo stato dell’ambiente in Europa, si sottolinea che ci sono sfide ambientali che stiamo affrontando nel giusto modo, come sul fronte dell’espansione dell’agricoltura biologica, che segue pratiche più sostenibili. Positivi anche i dati relativi alla crescita delle fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas serra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dalla povertà energetica ai rifiuti, in Italia è allarme per l’ambiente