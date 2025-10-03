Dalla musica al make up Miley Cyrus porta la sua visione di bellezza autentica fluida e ribelle in una campagna beauty Con la voce a jingle

C ’è chi la ricorda bambina sul set di Hannah Montana, chi ha nel cuore la sua performance sul palco dei Grammy 2024 con la hit Flowers, e chi la segue giorno dopo giorno sui social per ispirarsi. Ora Miley Cyrus aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia di popstar e di donna iconica: è lei il volto globale di Maybelline New York. “Miley Cyrus: Something Beautiful”, il film con l’ultimo album X Maybelline NY secondo Miley Cyrus. Una scelta che va oltre la semplice immagine: è la voce della cantante a ridare vita al celebre jingle Maybe it’s Maybelline, trasformandolo in un manifesto di espressione personale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla musica al make up, Miley Cyrus porta la sua visione di bellezza autentica, fluida e ribelle in una campagna beauty, Con la voce a jingle

In questa notizia si parla di: musica - make

