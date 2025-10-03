Dalla missione eroica alla business class | i 4 parlamentari della Flotilla mollano la ciurma e rientrano a Fiumicino

Sono atterrati a Fiumicino con un comodo aereo di linea proveniente da Tel Aviv: la ciurma è stata abbandonata al suo destino. Accolti all’aeroporto di Fiumicino come eroi di guerra, una guerra evidentemente mediatica, i 4 parlamentari imbarcati nella missione della Flotilla, hanno ricevuto un’accoglienza trionfale dai compagni di partito e di coalizione. Abbronzati e sorridenti, il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi, con la kefiah al collo. Ad accoglierli, all’esterno del Terminal 3, persino il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la segretaria del Pd, Elly Schlein, i l senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, il portavoce Avs, Angelo Bonelli, la coordinatrice della segreteria Pd Marta Bonafoni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

