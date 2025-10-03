Dalla Frick Collection al Whitney fino al Top of the Rock tre esperienze imperdibili a New York
New York non è solo una meta di viaggio, è un'esperienza nuova a ogni passo. La vita di New York si respira nel ritmo incessante delle sue strade, nel profumo dei food truck all'angolo, nel vociare in decine di lingue diverse che si mescola con il suono dei clacson. È il contrasto continuo tra l'altissima verticalità dei grattacieli e gli spazi verdi che sembrano rubati al cemento, tra il lusso scintillante delle vetrine di Fifth Avenue e i mercati di quartiere che raccontano una città più intima, quotidiana. Fare una vacanza a New York significa accettare di vivere dentro un caleidoscopio. Ogni giorno regala immagini e sensazioni che restano indelebili: un tramonto a Brooklyn Bridge Park, una passeggiata notturna lungo la High Line, una mattina lenta a Central Park con il caffè in mano.
Ori, argenti e gemme destinati al nuovo Museo della Terra Santa approdano per la prima volta negli Usa, prima alla Frick Collection di New York e poi da marzo a giugno al Kimbell Museum di Forth Worth in Texas.
Loro Piana Hosts Ryder Cup Gala Dinner at the Frick Collection
Ingres's Masterpiece Moves to a New Spot at the Frick - Jean Auguste Dominique Ingres's 1845 portrait of Louise de Broglie, Comtesse d'Haussonville, has always been a crowd favorite at the Frick Collection in New York City, but now, after the museum's four ...
The Frick Collection's expansion by Selldorf Architects is both surgical and delicate - Annabelle Selldorf, who led the new Frick Collection expansion architecture team, elevates understatement to fine art.