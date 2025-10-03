Dalla crisi del sovraindebitamento alla ripartenza | come la legge trasforma vite e responsabilità

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto affermarsi con crescente rilievo una procedura giuridica che, pur nella sua apparente tecnicità, assume implicazioni sociali ed economiche di grande portata: le procedure di sovraindebitamento. Esse non si limitano a offrire un rimedio tecnico all’insolvenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: crisi - sovraindebitamento

Oltre un milione di cittadini in sovra-indebitamento cronico Il sovraindebitamento cronico mette in crisi oltre un milione di cittadini, che non riescono più a pagare le rate in scadenza, mentre altri due milioni pagano con un significativo ritardo. Complessivament - facebook.com Vai su Facebook

La Camera di Commercio di Modena seleziona 15 Gestori della Crisi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento (#OCC). ?Candidature aperte: dal 25/09 h 8 al 24/10 h 18. Per consultare avviso, requisiti e scaricare clicca qui: ht - X Vai su X

Le procedure da sovraindebitamento delle Società di persone e dei soci illimitatamente responsabili - Sovraindebitamento e soci illimitatamente responsabili: norme, giurisprudenza e soluzioni tra procedure societarie e personali. Scrive diritto.it