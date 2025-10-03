Dalla campagna antinfluenzale alla tutela dei più fragili | perché l' Asst è stata premiata

Monzatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un premio che sottolinea e valorizza il lavoro svolto dagli operatori nel promuovere la prevenzione e la tutela della salute di tutta la popolazione, con particolare attenzione alle persone fragili.In questa direzione il distretto di Monza dell’Asst Brianza ha ricevuto un importante. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campagna - antinfluenzale

Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna

Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna

Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna

campagna antinfluenzale tutela pi249Parte campagna vaccinale antinfluenzale della Regione Umbria - Lo ha annunciato la presidente Stefania Proietti, sottolineando l'importanza strategica della prevenzione ... Si legge su msn.com

campagna antinfluenzale tutela pi249Campagna antinfluenzale 2025/2026, tutto pronto per le vaccinazioni all’AFT RC Sud - L'Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) RC Sud annuncia l'avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2025/2026. Da reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Campagna Antinfluenzale Tutela Pi249