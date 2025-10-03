C’è il seggiolone per bambini che diventa tavolino con seduta seguendone la crescita, l’appendiabiti che con l’asta verticale tiene traccia della statura, il servomuto ad incastri che unisce design e praticità, l’orto verticale a piani rotanti per interno ed esterno. Sono solo alcune delle idee sfornate in tre anni di collaborazione tra studenti del Politecnico di Milano e dell’ Its Artwood academy di Lentate sul Seveso. Ieri sono state presentate insieme a tutte quelle che fanno parte del catalogo Design d’impresa, nel corso dell’evento organizzato da Assolombarda nella sede dell’Its Rosario Messina a Camnago di Lentate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal Poli all’Academy del legno. Qui le idee diventano prototipi