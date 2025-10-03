Dal Poli all’Academy del legno Qui le idee diventano prototipi
C’è il seggiolone per bambini che diventa tavolino con seduta seguendone la crescita, l’appendiabiti che con l’asta verticale tiene traccia della statura, il servomuto ad incastri che unisce design e praticità, l’orto verticale a piani rotanti per interno ed esterno. Sono solo alcune delle idee sfornate in tre anni di collaborazione tra studenti del Politecnico di Milano e dell’ Its Artwood academy di Lentate sul Seveso. Ieri sono state presentate insieme a tutte quelle che fanno parte del catalogo Design d’impresa, nel corso dell’evento organizzato da Assolombarda nella sede dell’Its Rosario Messina a Camnago di Lentate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
