Dal Mai più a Gaza | il mito dell’Olocausto fra legittimazione e logoramento

Roma, 3 ott – « Il diritto internazionale non si applica agli ebrei »: la frase, attribuita al ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, ha fatto il giro dei social all’inizio dell’offensiva su Gaza. Non esistono fonti attendibili che confermino quel virgolettato; e tuttavia le sue parole reali, come l’invito a “cancellare” il villaggio palestinese di Huwara nel 2023 o l’idea che far morire di fame la Striscia sarebbe stato “giusto e morale” finché non fossero liberati gli ostaggi, fotografano una visione politica che considera l’eccezione come norma. Il mito dell’Olocausto permanente. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

