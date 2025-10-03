Dal Mai più a Gaza | il mito dell’Olocausto fra legittimazione e logoramento
Roma, 3 ott – « Il diritto internazionale non si applica agli ebrei »: la frase, attribuita al ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, ha fatto il giro dei social all’inizio dell’offensiva su Gaza. Non esistono fonti attendibili che confermino quel virgolettato; e tuttavia le sue parole reali, come l’invito a “cancellare” il villaggio palestinese di Huwara nel 2023 o l’idea che far morire di fame la Striscia sarebbe stato “giusto e morale” finché non fossero liberati gli ostaggi, fotografano una visione politica che considera l’eccezione come norma. Il mito dell’Olocausto permanente. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Carmen Consoli alla Triennale con Amuri Luci. Dal mito di Sicilia a Gaza: «Prenderei la mia barca e partirei». Un disco civile, necessario. #CarmenConsoli #AmuriLuci #Gaza https://allmusicitalia.it/?p=206299 - X Vai su X
Carmen Consoli ha presentato Amuri Luci, il nuovo disco che intreccia mito, Sicilia e impegno civile. Parole forti anche su Gaza: «Prenderei la mia barca e partirei per aiutarli… Essere utili alla comunità è già un atto politico». Un’opera che non è solo musica, - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: card. Pizzaballa, “in quell’inferno ho visto gli uomini miti di oggi. La pace non nascerà dalle bombe ma dalla capacità di riconoscerci fratelli” - “La pace non nascerà dalle bombe o dalle decisioni dei governi, ma dalla capacità di guardarci negli occhi, di riconoscerci fratelli”. Si legge su agensir.it