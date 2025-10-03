Dal decoro alla viabilità il Comune istituisce un tavolo tecnico sui mercatini per affrontare le criticità

3 ott 2025

Igiene e decoro, sicurezza, viabilità: questi alcuni dei temi che saranno al centro del tavolo tecnico istituito dal Comune sui mercatini rionali itineranti. Durante la prima seduta, convocata mercoledì prossimo, verrà anche valutato il trasferimento di alcuni mercatini in aree più idonee. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

