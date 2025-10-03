Dal Cantico delle creature alla festa nazionale | chi era San Francesco d’Assisi che fondò la letteratura italiana
Il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, tornerà a essere festa nazionale in Italia a partire dal 2026. La decisione, approvata con voti bipartisan dalla commissione Affari costituzionali del Senato dopo il via libera della Camera dello scorso 23 settembre, segna il ritorno di una celebrazione che era stata cancellata quasi cinquant’anni fa. Il numero delle festività nazionali italiane passa così da 11 a 12, con una novità che assume un significato particolare: il 2026 coincide infatti con l’ottavo centenario della morte del Poverello d’Assisi, patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena. 🔗 Leggi su Cultweb.it
