Dal Burundi a Palermo per un delicato intervento neurochirurgico | ragazza di 21 anni verrà operata al Civico

Oggi è un giorno speciale: Joyce, giovane ragazza burundese di 21 anni, parte dal suo Paese per raggiungere Palermo, dove sarà accolta all'ospedale Civico per un delicato intervento neurochirurgico e, successivamente, per un percorso di radioterapia. Lo rende noto l'onlus Aiutiamo il Burundi.“Nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

