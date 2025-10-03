Daily Crown | William sarà un re fuori dagli schemi ' il cambiamento nei miei programmi'

Londra, 3 ott. (Adnkronos) - Un'intervista informale laddove tutto ti aspetteresti tranne l'informalità. Ma accade proprio questo, con il principe William, futuro re ma anche uomo al passo con i tempi. E che delinea, sotto questo aspetto, la monarchia che verrà. Nessun salotto e nessun copione preconfezionato, ma tutto è fluido e naturale nella conversazione, proprio come fra due amici, con l'attore di 'American Pie', Eugene Levy, per il programma di Apple Tv 'The Reluctant Traveller', durante una passeggiata al parco di Windsor, con cane al seguito. Il primogenito di re Carlo è fuori dagli schemi anche per l'ambientazione delle riprese, in un contesto familiare, dove appare rilassato e parla liberamente, perfino di temi delicati, come la malattia del padre e quella di Kate. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Daily Crown: William sarà un re fuori dagli schemi, 'il cambiamento nei miei programmi'

