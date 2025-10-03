D’Agostino | Secondo me la Juventus farà fatica contro il Milan
Si avvicina Juventus-Milan, sesta giornata di questa Serie A. Gaetano D'Agostino a 'Le Foot Toujours', nuova trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio' ha dato le sue impressioni in vista del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
L'arte che inganna secondo Veneziani, lo storico dell'arte ospite in Sant'Agostino a Modena
Colpo del Sant’Agostino. Tre punti da incorniciare, valgono il secondo posto
Il secondo appuntamento della scuola di formazione di Sinistra Italiana con il prof. Alessandro Volpi si terrà il 28 febbraio! Si terrà a Pisa, al Circolo ARCI Alberone, in via S.Agostino, 199, a Pisa, il secondo incontro di formazione con il professor Alessandro Vol