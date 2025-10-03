D’Agostino | Secondo me la Juventus farà fatica contro il Milan

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina Juventus-Milan, sesta giornata di questa Serie A. Gaetano D'Agostino a 'Le Foot Toujours', nuova trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio' ha dato le sue impressioni in vista del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

