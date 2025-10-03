Da Tom Ford a Mugler l’attrice conquista i front row della Paris Fashion Week un un nuovo look | capelli rossi e total black
C apelli ramati e leggermente spettinati, un’eleganza monocromatica che gioca tra rigore e luminosità, e soprattutto un volto al naturale, senza make up. Una “ nuova” Pamela Anderson conquista Parigi giorno dopo giorno. Il suo cambio di capelli ha lasciato tutti a bocca aperta e l’ha resa una delle icone più attese nei front row della Paris Fashion Week. Anderson non è più la bionda esplosiva che negli anni ’90 ha monopolizzato l’immaginario pop: oggi è una donna che sceglie di mostrarsi autentica, libera, senza filtri. Dopo l’eleganza magnetica sfoggiata da Tom Ford, per il debutto di Miguel Castro Freitas alla direzione creativa di Mugler, Pamela ha scelto l’ennesimo look che è passato inosservato. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: ford - mugler
