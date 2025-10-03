S guardi glamour. Le passerelle della Paris Fashion Week dedicata alla Primavera-Estate 2026 alzano il sipario sulle tendenze e gli oggetti del desiderio della prossima stagione calda. Tra It Bags destinate a far innamorare e sfumature pronte a dominare, gli occhiali Louis Vuitton guidano i trend sunglasses e non solo. Atmosfere da club e tailoring sensuale: la PE 2026 di Tom Ford ha un’aura notturna X Le sfilate della PFW, non a caso, evidenziano ancora una volta l’importanza strategica di lenti e montature, che si estende ben oltre la loro funzione pratica e utilitaristica. Gli occhiali Louis Vuitton, infatti, così come quelli firmati Saint Laurent, Stella McCartney e Miu Miu, dimostrano come un elemento all’apparenza secondario possa fare la differenza nel successo di un look. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Saint Laurent a Louis Vuitton, da Miu Miu a Stella McCartney, gli occhiali da sole e da vista destinati a dettare tendenza