Da Roma a Torino oggi ancora manifestazioni pro Gaza in tutta Italia FOTO

Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell’azione della Global Sumud Flotilla bloccata da Israele. Indetta una mobilitazione nazionale da Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Da Roma a Torino, oggi ancora manifestazioni pro Gaza in tutta Italia. FOTO

In questa notizia si parla di: roma - torino

Augusta Montaruli e il figlio in arrivo: "Casetta a Roma per il dovere in Parlamento, ma non lascerei mai la mia Torino"

Migliori città universitarie al mondo: Torino nella top 100 insieme a Milano e Roma

Nitto Atp Finals, Cirio mitiga le tensioni tra FITP e Roma: "Sono saldamente incardinate su Torino"

Bologna, Roma, Torino, Milano... Ovunque. Nelle piazze italiane anche stanotte si respirano umanità, giustizia, solidarietà, pace. - X Vai su X

Assemblee e occupazioni anche a Roma, Torino, Genova, Bologna e Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale oggi 3 ottobre, chi si ferma: orari e fasce di garanzia. Da Roma a Milano, da Firenze a Torino: lo stop dei trasporti - lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. Da ilmessaggero.it

Proteste e le manifestazioni in tutto il Paese Nella notte occupato Palazzo Nuovo, scontri alla stazione di Porta Nuova Un manifestante ha lanciato una bicicletta contro la ... - Le prime proteste mercoledì sera, la mobilitazione proseguirà con due cortei in giornata e lo scioper ... torino.corriere.it scrive