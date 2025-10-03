Da Pisa nuovi anticorpi contro il super batterio Klebsiella
PISA – Da Pisa arriva una novità promettente nella lotta contro i batteri resistenti agli antibiotici. Uno studio pubblicato su Nature dimostra l’efficacia degli anticorpi monoclonali nel neutralizzare il super batterio Klebsiella pneumoniae Ndm, considerato dall’ Oms una delle principali minacce per la salute pubblica. La ricerca è frutto del lavoro dell’unità operativa di malattie infettive dell’Aoup e dell’ università di Pisa, guidata da Marco Falcone, con la collaborazione delle infettivologhe Giusy Tiseo e Valentina Galfo e della sezione di Microbiologia batteriologica, diretta da Simona Barnini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
