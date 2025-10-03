Nel nome di Gaza e della Flotilla arrestata da Israele, anche i lavoratori di blasonati set cinematografici e televisivi hanno scelto di incrociare le braccia. Allo sciopero generale, proclamato da Cgil e Usb, ha aderito la troupe del film di Pif, “.. che Dio perdona a tutti”, prodotto da Our Films spa e Kavac Film srl. Luci spente per due serie televisive targate Rai, “ Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5” e la sesta stagione di “Mare Fuori”. La macchina da presa è rimasta spenta sul set di “Noi un pò meglio”, di Daniele Luchetti, con Elio Germano e Caterina Guzzanti (produzione Lucky Red). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Pif a “Imma Tataranni” e “Mare fuori”: per Gaza e la Flotilla luci spente sui set di cinema e tv