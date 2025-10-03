Da Meloni una lunga serie di attacchi alla Flotilla e a chi manifesta E poi viene a parlarci d’odio

Il 15 novembre 2023 Giorgia Meloni difendeva la precettazione degli scioperi decisa dal ministro Matteo Salvini. La definiva «una decisione assolutamente condivisa» e «non una scelta politica, ma la mediazione tra diversi diritti». È la prima tappa di una linea costante: ogni volta che i lavoratori si fermano o che le piazze manifestano, la presidente del Consiglio non contesta mai le ragioni ma colpisce la legittimità stessa della protesta. Nel novembre 2024, in videocollegamento con la chiusura della campagna elettorale in Emilia-Romagna, torna sul tema. Rivolta a Cgil e Uil, ha affermato: «Perché non lo sciopero generale quando la disoccupazione era doppia?». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Da Meloni una lunga serie di attacchi alla Flotilla e a chi manifesta. E poi viene a parlarci d’odio

Trump-Putin, tre ore di vertice in Alaska: nessuna tregua in Ucraina | Lunga telefonata di Trump con Zelensky e poi coi leader Nato, inclusa Meloni

