Da Livorno a Torino oggi ancora manifestazioni pro Gaza in tutta Italia FOTO

Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell’azione della Global Sumud Flotilla bloccata da Israele. Indetta una mobilitazione nazionale da Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Da Livorno a Torino, oggi ancora manifestazioni pro Gaza in tutta Italia. FOTO

In questa notizia si parla di: livorno - torino

"Livorno è la mia città", ecco la festa di Appartenenza labronica: il programma della due giorni al parco di via Torino

Talco Il tour dei 20 anni torna in Italia: da Marghera a Torino, passando per Bologna e Livorno #aynip #album #punk #punkrock #rock #musicaindipendente #news #webzine Vai su Facebook

Flotilla, corteo sindacati a Roma e manifestazioni in tutta Italia. Blocco accesso al porto di Livorno: stop traffico commerciale - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Come scrive ilmessaggero.it

Firenze, manifestazione e sciopero Flotilla e Gaza: le notizie in diretta| A Livorno bloccato l'accesso al porto, mobilitazioni in tutta la Toscana - Varie manifestazioni in Toscana per lo sciopero generale del 3 ottobre proclamato da sindacati di base e Cgil. corrierefiorentino.corriere.it scrive