Da inizio anno 718 casi di West Nile in Italia 49 decessi
ROMA - Salgono a 718 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell'uomo (680 nel precedente bollettino), con 49 decessi. Lo afferma il dodicesimo bollettino della sorveglianza pubblicato oggi dall'ISS. Tra i casi confermati 341 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: inizio - anno
Alberi abbattuti in città, oltre 300 da inizio anno. FdI: “Così è uno scempio”
Dengue: 111 casi in Italia da inizio anno, 4 autoctoni
Calendario anno scolastico 2025/2026: inizio lezioni, vacanze e ponti
Un inizio d'anno speciale per gli studenti e gli insegnanti dei Licei a Brentonico! Anche quest’anno la Convivenza ha segnato l’inizio del cammino scolastico: due giorni fuori dalle aule, ma nel cuore della proposta educativa della Regina Mundi. Grazie all’esp - facebook.com Vai su Facebook
Un momento di incontro per allievi, genitori e professori di ITI e CFP: entusiasmo, speranza e per questo anno scolastico. - X Vai su X
West Nile. Da inizio anno 718 casi (+38 in una settimana)e 49 decessi. Il bollettino dell’Iss - invasiva, 57 asintomatici identificati in donatori di sangue, 309 casi di febbre (di cui 3 importati), 4 casi asintomatici ... quotidianosanita.it scrive
West Nile in Italia: 718 casi e 49 decessi dall’inizio del 2025 - Secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall’inizio del 2025 sono stati registrati 718 casi confermati ... lanotiziagiornale.it scrive