da inizio anno 718 casi di west nile in italia 49 decessi

ROMA - Salgono a 718 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell'uomo (680 nel precedente bollettino), con 49 decessi. Lo afferma il dodicesimo bollettino della sorveglianza pubblicato oggi dall'ISS. Tra i casi confermati 341 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

