Da infermiera a leader spirituale | la vita di Sarah Mullally è la prova che anche nei luoghi più conservatori le donne possono scrivere la storia
S ono serviti cinque secoli di storia perché accadesse: Sarah Mullally è la prima donna ad essere nominata arcivescova di Canterbury, la massima autorità spirituale della Chiesa d’Inghilterra e leader degli oltre 85 milioni di fedeli anglicani nel mondo. La decisione è stata ufficializzata dal governo britannico e ratificata dal sinodo, segnando una cesura con il passato maschile dell’istituzione fondata da Enrico VIII. Clergy couture, la moda delle donne prete anglicane. guarda le foto Chi è Sarah Mullally, l’ex infermiera diventata prima arcivescova. Sessantatré anni, madre di due figli e insignita del titolo di Dama Commendatore dell’Ordine dell’Impero britannico, Mullally non proviene da un percorso ecclesiastico tradizionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
