Da Giusy Buscemi a Tinto per Inycon 2025 | Menfi celebra vino e olio gemellandosi con Imperia

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso il via  Inycon 2025, la storica festa del vino di Menfi che ogni anno si conferma crocevia di cultura, spettacoli e comunità. La manifestazione celebra il vino come simbolo identitario ed economico, ma apre anche al dialogo con altre eccellenze mediterranee, a cominciare dall’olio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

