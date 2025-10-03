Da Giusy Buscemi a Tinto per Inycon 2025 | Menfi celebra vino e olio gemellandosi con Imperia

Ha preso il via Inycon 2025, la storica festa del vino di Menfi che ogni anno si conferma crocevia di cultura, spettacoli e comunità. La manifestazione celebra il vino come simbolo identitario ed economico, ma apre anche al dialogo con altre eccellenze mediterranee, a cominciare dall’olio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

