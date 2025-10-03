Da gennaio cancellazione automatica delle cartelle esattoriali | svolta per milioni di italiani

Temporeale.info | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante novità sulle cartelle esattoriali a partire da gennaio. Tantissime potrebbero essere cancellate con il nuovo meccanismo Mentre proseguono le proteste in tutta Italia dei Pro-Pal, il Governo è al lavoro sui possibili provvedimenti da inserire nella prossima Manovra Finanziaria da approvare entro la fine dell’anno. Emergono già le prime indiscrezioni su alcune delle possibili. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

da gennaio cancellazione automatica delle cartelle esattoriali svolta per milioni di italiani

© Temporeale.info - Da gennaio cancellazione automatica delle cartelle esattoriali: svolta per milioni di italiani

In questa notizia si parla di: gennaio - cancellazione

Cartelle esattoriali, da gennaio il discarico automatico: verso la cancellazione dei debiti inesigibili. Cosa significa e come funziona

Cartelle esattoriali, da gennaio il discarico automatico: verso la cancellazione dei debiti inesigibili. Cosa significa e come funziona

gennaio cancellazione automatica cartelleEcco le cartelle esattoriali inesigibili che saranno cancellate senza rottamazione dal 2026 - Dal 1° gennaio 2026 diventerà operativo il discarico delle cartelle esattoriali che cancellerà i debiti inesigibili che l'Ader non è riuscita a riscuotere. Da money.it

Cerca Video su questo argomento: Gennaio Cancellazione Automatica Cartelle