Da Gaza all’Italia il destino della Flotilla e lo sciopero generale L’esperto Start Insight | I movimenti mescolano richieste legittime a rivendicazioni pericolose

Da Gaza all'Italia il destino della Flotilla e lo sciopero generale
Dal mare alle piazze, da Gaza a Manchester. Tutto è legato a doppio filo tra l'Europa ed il Medio Oriente. L'Italia si sta preparando allo sciopero generale di oggi 3 ottobre 2025 dopo l'abbordaggio da parte di Israele delle imbarcazioni della Global sumud flotilla. I 46 italiani della missione umanitaria si trovano attualmente in carcere, in attesa del completamento delle procedure di espulsione. Il Ministero degli Esteri sta seguendo passo dopo passo tutto ciò che accade nella struttura di Ketziot, dove si trovano tutti i 450 volontari che si trovavano sulle 41 barche della Flotilla fermate da Israele a circa 70 miglia nautiche da Gaza.
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Ue rinvia misure contro Israele per le violazioni a Gaza: tra i Paesi contrari anche l’Italia
Vedo un Italia che protesta per Gaza, un governo che gioca coi numeri del deficit e i mercati che scivolano sul petrolio. Mi lascia addosso un senso di tensione sospesa, come se tutti aspettassimo la prossima mossa.
Ci uniamo alle mobilitazioni per Gaza in tutta Italia. Siamo al fianco di tutte le persone che si mobilitano a terra e in mare e che hanno alzato un grido fortissimo per fermare il genocidio a Gaza. Le immagini delle manifestazioni arrivano a Gaza. I nostri pazienti
