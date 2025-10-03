Dal mare alle piazze, da Gaza a Manchester. Tutto è legato a doppio filo tra l’Europa ed il Medio Oriente. L’Italia si sta preparando allo sciopero generale di oggi 3 ottobre 2025 dopo l’abbordaggio da parte di Israele delle imbarcazioni della Global sumud flotilla. I 46 italiani della missione umanitaria si trovano attualmente in carcere, in attesa del completamento delle procedure di espulsione. Il Ministero degli Esteri sta seguendo passo dopo passo tutto ciò che accade nella struttura di Ketziot, dove si trovano tutti i 450 volontari che si trovavano sulle 41 barche della Flotilla fermate da Israele a circa 70 miglia nautiche da Gaza. 🔗 Leggi su Notizie.com

Da Gaza all'Italia, il destino della Flotilla e lo sciopero generale. L'esperto Ispi: "I movimenti mescolano richieste legittime a rivendicazioni pericolose"