da evitare la trappola preparata del verona

"Fare meglio, dopo che si è fatto bene, non è mai semplice, ma ci proviamo". Lo dice, l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso, registrando come contro l’ Udinese il Sassuolo abbia fatto una gara importante, "ma quella partita è andata, e adesso ne giochiamo un’altra dove si tratterà di ripetere le cose che abbiamo fatto bene qualche giorno fa, limando possibilmente le cose che hanno funzionato meno. Consapevoli che confermarsi non è mai semplice". A occhio, il Sassuolo ha un piccolo vantaggio, nel senso che l’Udinese, regolata senza fatica ma con pieno merito dal Sassuolo giusto quattro giorni fa, è una squadra non dissimile dal Verona, avversario che i neroverdi incrociano stasera al Bentegodi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

