Da Cunha Inter spunta il retroscena di calciomercato | è stato vicino in estate cosa è successo

Internews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Cunha Inter, le ultime sul possibile trasferimento del centrocampista del Como in nerazzurro durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Spunta un nuovo retroscena sul calciomercato dell’ Inter. Come raccontato dal giornalista Fernando Siani nell’ultima puntata di Cronache di Spogliatoio, i nerazzurri sarebbero stati molto vicini a un colpo inaspettato durante l’estate: l’acquisto di Lucas Da Cunha, centrocampista francese classe 2001 in forza al  Como. Secondo l’indiscrezione, l’idea della dirigenza era di individuare un profilo giovane e duttile da utilizzare come vice di Hakan Calhanoglu, regista titolare e punto fermo della squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

da cunha inter spunta il retroscena di calciomercato 232 stato vicino in estate cosa 232 successo

© Internews24.com - Da Cunha Inter, spunta il retroscena di calciomercato: è stato vicino in estate, cosa è successo

In questa notizia si parla di: cunha - inter

Inter, nuovo retroscena su Samardzic - Uno dei casi più eclatanti del mercato estivo è stato il mancato trasferimento di Lazar Samardzic all'Inter, dopo l'accordo raggiunto con l'Udinese (che prevedeva Giovanni Fabbian in Friuli) e quello ... Riporta calciomercato.com

Inter, retroscena Akanji: perché è arrivato nonostante il "mercato chiuso" - Giovedì 28 agosto, Giuseppe Marotta ai margini del sorteggio Champions: "L'organico è in sintonia con le nostre ambizioni, il nostro mercato lo abbiamo fatto". Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Cunha Inter Spunta Retroscena