Da Cunha Inter spunta il retroscena di calciomercato | è stato vicino in estate cosa è successo

Da Cunha Inter, le ultime sul possibile trasferimento del centrocampista del Como in nerazzurro durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Spunta un nuovo retroscena sul calciomercato dell’ Inter. Come raccontato dal giornalista Fernando Siani nell’ultima puntata di Cronache di Spogliatoio, i nerazzurri sarebbero stati molto vicini a un colpo inaspettato durante l’estate: l’acquisto di Lucas Da Cunha, centrocampista francese classe 2001 in forza al Como. Secondo l’indiscrezione, l’idea della dirigenza era di individuare un profilo giovane e duttile da utilizzare come vice di Hakan Calhanoglu, regista titolare e punto fermo della squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Da Cunha Inter, spunta il retroscena di calciomercato: è stato vicino in estate, cosa è successo

In questa notizia si parla di: cunha - inter

