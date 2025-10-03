Da Ascarelli ad ADL così il Napoli è diventato una fede

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria (sofferta) in Champions di due sere fa, c'è un motivo in più per leggere un libro sull'epopea del Napoli e dei suoi miti. Ma accalappiare un tifoso partenopeo con un'opera simile non è impresa ardua; eccezionale sarebbe invece catturare l'interesse anche di un calciofilo non prettamente di fede azzurra. Per farlo è necessario scrivere non una storia qualsiasi, ma un vicenda speciale. Impresa pienamente riuscita ad Angelo Rossi, vecchio lupo di mare (golfo di Napoli) nonché esperto «vulcanologo» del pallone (con vista Vesuvio), che della squadra partenopea conosce vita, morte e miracoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

da ascarelli ad adl cos236 il napoli 232 diventato una fede

© Ilgiornale.it - Da Ascarelli ad ADL, così il Napoli è diventato una "fede"

In questa notizia si parla di: ascarelli - napoli

Giorgio Ascarelli: Al Maschio Angioino un evento che racconta la vita dell'imprenditore che fondò il Calcio Napoli - L'evento in programma sabato 7 giugno alle ore 10:30 presso la Fondazione Valenzi “Ascarelli: il sovversivo che inventò (il) Napoli” parte dal testo di Nico Pirozzi “Ascarelli. Come scrive ilmattino.it

Compleanno Napoli, omaggio dei tifosi alla tomba di Giorgio Ascarelli - Il compleanno del Napoli arriva fino al cimitero israelitico di via Aquileia, a Poggioreale, con due pietre laviche che ricordano la fondazione del club. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ascarelli Adl Cos236 Napoli