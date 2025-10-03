Da Ascarelli ad ADL così il Napoli è diventato una fede

Dopo la vittoria (sofferta) in Champions di due sere fa, c'è un motivo in più per leggere un libro sull'epopea del Napoli e dei suoi miti. Ma accalappiare un tifoso partenopeo con un'opera simile non è impresa ardua; eccezionale sarebbe invece catturare l'interesse anche di un calciofilo non prettamente di fede azzurra. Per farlo è necessario scrivere non una storia qualsiasi, ma un vicenda speciale. Impresa pienamente riuscita ad Angelo Rossi, vecchio lupo di mare (golfo di Napoli) nonché esperto «vulcanologo» del pallone (con vista Vesuvio), che della squadra partenopea conosce vita, morte e miracoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

