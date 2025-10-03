Da 15 anni in giro per il mondo affrontando distanze impossibili | E’ dura? No mi rilasso

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025

Mai provato a macinare 246 chilometri uno in fila all’altro senza utilizzare né veicoli a motore, né a pedali? Nicola Placucci e Eleonora Rachele Corradini lo hanno appena fatto, divorando la ’ Spartathlon ’, l’ultra maratona greca che collega Atene a Sparta in un percorso che sarà anche densissimo di storia, ma che (forse proprio per questo) per essere affrontato necessita di un curriculum da aspirante eroe. Come quelli di Placucci e Corradini, evidentemente. "Sono tornato ad affrontare una gara incredibile, nella quale mi ero cimentato per la prima volta otto anni fa - racconta Nicola Placucci - e lo ho fatto perché mi ha convinto Eleonora Rachele, un’amica conosciuta correndo e che è una vera campionessa delle ultra maratone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

