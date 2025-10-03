Ad aprire il convegno dedicato al progetto Design d’impresa è stato Luciano Caspani, presidente del Gruppo Design e Arredo Assolombarda, che ha raccontato la genesi del progetto, natonel 2022, sottolineando che "la sinergia tra mondo delle imprese e sistema educativo è una leva strategica per l’ innovazione e la competitività del territorio. Attraverso questa collaborazione possiamo rispondere alle evoluzioni tecnologiche e alle nuove esigenze del mercato". Al confronto hanno partecipato anche il direttore generale della fondazione Its Rosario Messina, Luigi Mettica, e la professoressa ordinaria di Design del Politecnico, Luisa Collina, oltre ad alcuni studenti e dirigenti delle imprese che hanno aderito all’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Da 130 a 400 iscritti in pochi anni. Ma la richiesta del settore è superiore