Da 130 a 400 iscritti in pochi anni Ma la richiesta del settore è superiore

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad aprire il convegno dedicato al progetto Design d’impresa è stato Luciano Caspani, presidente del Gruppo Design e Arredo Assolombarda, che ha raccontato la genesi del progetto, natonel 2022, sottolineando che "la sinergia tra mondo delle imprese e sistema educativo è una leva strategica per l’ innovazione e la competitività del territorio. Attraverso questa collaborazione possiamo rispondere alle evoluzioni tecnologiche e alle nuove esigenze del mercato". Al confronto hanno partecipato anche il direttore generale della fondazione Its Rosario Messina, Luigi Mettica, e la professoressa ordinaria di Design del Politecnico, Luisa Collina, oltre ad alcuni studenti e dirigenti delle imprese che hanno aderito all’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

