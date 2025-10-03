Renault ha confermato di essere stata vittima di un cyberattacco che ha coinvolto un fornitore esterno incaricato della gestione di alcuni dati. La casa automobilistica francese ha precisato che non sono stati rubati dati finanziari, come password o coordinate bancarie, ma altre informazioni personali sono state effettivamente compromesse relativamente ad utenti del Regno Unito sia di Renault che della controllata Dacia. Tra queste figurano nomi, indirizzi, date di nascita, genere, numeri di telefono, codici di identificazione dei veicoli e targhe. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’attacco non ha interessato direttamente i sistemi interni di Renault. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cyberattacco a Renault, cosa succede e cosa significa per i clienti