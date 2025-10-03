Curare corpo e mente in un unico luogo | nasce a Napoli il Psychophisical Wellness Club
Dallo shiatsu al sostegno alla genitorialità, dallo yoga alle buone pratiche della nutrizione, dall’arteterapia al benessere del rapporto di coppia. A Napoli nasce il Psychophysical Wellness Club. Il progetto, ideato dalla psicoterapeuta Maura Perrone, verrà presentato sabato 11 ottobre alle ore 10 in via Matteo Schilizzi, 16 (angolo via Depretis) insieme ad un ricco calendario di eventi gratuiti. “Abbiamo voluto creare uno spazio unico che unisse scienza e umanità, dove la persona è al centro, accompagnata in un percorso unico e personalizzato. È un progetto che si fonda sulla innovativa accezione di Spa intesa come Sinergia psicofisica avanzata: un approccio integrato che mette in dialogo psicoterapia, nutrizione, attività corporea e crescita personale – spiega la dottoressa Maura Perrone -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: curare - corpo
Dallo yoga flow di Denise Dellagiacoma al monologo "pelo e contropelo" di Chiara Francini, passando per le riflessioni della psicoterapeuta Giulia Amandolesi: con Braun, abbiamo celebrato il concetto di essere "free", libere, di curare il nostro corpo
"Non dovresti curare gli occhi senza curare la testa o la testa senza curare il corpo. Così come non dovresti curare il corpo senza curare l'anima. Questo è il motivo per cui la cura di molte malattie è sconosciuta ai medici, perché sono ignoranti nei confronti del - facebook.com Vai su Facebook
Sport e riabilitazione: al Santa Maria Bambina open day per curare corpo e mente - Dopo il successo dello scorso anno, al Centro di riabilitazione Santa Maria Bambina di Oristano torna l’Open ... Come scrive unionesarda.it
Ipnosi e terapia, dalla mente si arriva a curare il corpo - S'intitola “Le emozioni al centro: dall'ipnosi alla psicologia analogica” il libro che Vincenzo Caprioli, psicologo- Riporta laprovinciapavese.gelocal.it