Curare corpo e mente in un unico luogo | nasce a Napoli il Psychophisical Wellness Club

Dallo shiatsu al sostegno alla genitorialità, dallo yoga alle buone pratiche della nutrizione, dall'arteterapia al benessere del rapporto di coppia. A Napoli nasce il Psychophysical Wellness Club. Il progetto, ideato dalla psicoterapeuta Maura Perrone, verrà presentato sabato 11 ottobre alle ore 10 in via Matteo Schilizzi, 16 (angolo via Depretis) insieme ad un ricco calendario di eventi gratuiti. "Abbiamo voluto creare uno spazio unico che unisse scienza e umanità, dove la persona è al centro, accompagnata in un percorso unico e personalizzato. È un progetto che si fonda sulla innovativa accezione di Spa intesa come Sinergia psicofisica avanzata: un approccio integrato che mette in dialogo psicoterapia, nutrizione, attività corporea e crescita personale – spiega la dottoressa Maura Perrone -.