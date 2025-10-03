Il futuro sostenibile? Profuma di resina, quel sentore inconfondibile che si incontra nei boschi oppure, ancora più intenso, entrando in una falegnameria. Sarà proprio incentrato sulle soluzioni innovative per lo sviluppo competitivo e la sostenibilità della filiera Bosco-Legno alpina l’evento che giovedì prossimo si terrà negli spazi di Palazzo Sertoli. L’iniziativa, organizzata da Le Village by Credit Agricole con il supporto del Comitato Territoriale Alta Lombardia, vedrà la partecipazione di un parterre di eccellenza, inclusi rappresentanti di università, startup, aziende, associazioni ed esponenti del territorio, una piattaforma essenziale per tessere nuove collaborazioni e definire strategie capaci di trasformare la gestione del bosco e del legno in un pilastro di crescita economica e ambientale per l’intera Lombardia alpina e per tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cura del bosco con Le Village. Credit Agricole