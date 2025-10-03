Cultura e istruzione Sui progetti educativi Follonica capofila
FOLLONICA Nei prossimi anni il Comune di Follonica si appresta a ricoprire un ruolo di responsabilità che lo porterà a coordinarsi con gli altri comuni della zona delle Colline metallifere su questioni e problematiche legate all’istruzione, con l’obbiettivo di adottare strategie efficaci e utili a rafforzare il sistema educativo del territorio. Infatti, durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una proposta per aderire alla convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di progettazione educativa zonale, riguardante l’età scolare e la prima infanzia. Durante la discussione della proposta, l’assessore all’istruzione Stefania Turini ha spiegato l’importanza di questa adesione e le opportunità che essa porterà agli istituiti scolastici del territorio, ricordando che Follonica non solo fa parte della "Conferenza regionale per l’educazione e l’istruzione", ma è anche il comune capofila della conferenza zonale delle Colline Metallifere che riunisce al suo interno gli assessori dei comuni appartenenti con delega all’istruzione e si occupa di programmare interventi coordinati e concordati su questioni che riguardano l’educazione, l’orientamento e la formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cultura - istruzione
