Cugini morti | la Procura dispone perizia su mezzi e dinamica dell' incidente

Brindisireport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA – La Procura ha disposto una perizia sui mezzi coinvolti nell'incidente che sabato scorso (27 settembre) è costato la vita ai cugini Antonio Sternativo, 26 anni, e Gabriele Sternativo, 20 anni, entrambi di Francavilla Fontana. Gli accertamenti sulla dinamica saranno effettuato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cugini - morti

Terribile incidente sulla provinciale: l'auto sbanda e cade nella scarpata, morti due cugini

Terribile incidente sulla provinciale: l'auto sbanda e si schianta nella scarpata, morti due cugini

Terribile incidente sulla provinciale: l'auto sbanda e si schianta nella scarpata, morti due cugini. Spunta l'ipotesi dell'auto pirata

cugini morti procura disponeCugini morti a Brindisi, cos’è successo ad Antonio e Gabriele: ascoltata una testimone, ipotesi auto in fuga - Si indaga sul possibile coinvolgimento di una seconda auto che poi si è allontanata nel terribile incidente costato la vita ai cugini Antonio e Gabriele ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cugini Morti Procura Dispone