Con il giornale di oggi l’edicolante vi ha sicuramente consegnato anche una scheda. Non perdetela: dalla prossima settimana infatti, ogni giorno, tra le pagine della cronaca, potrete trovare anche un bollino, da tagliare e inserire nella tessera raccoglitrice per ritirare in premio uno dei peluche ecologici del Giorno. Nella raccolta punti destinata ai nostri affezionati lettori c’è solo l’imbarazzo della scelta. I bambini, infatti, potranno decidere quale Cucciolino riscattare fra i sei diversi animaletti colorati proposti in premio: ci sono Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cucciolini in regalo con il Giorno. Oggi in edicola la scheda per raccogliere i bollini premio