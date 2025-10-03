Csiszar a Inter Tv sulla prima giornata | Siamo felici di iniziare siamo pronte!
Inter News 24 Csiszar presenta la prima giornata di campionato: a Inter Tv la centrocampista nerazzurra commenta il match contro la Ternana. Henrietta Csiszar, centrocampista e capitana della formazione femminile dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista dell’esordio in campionato. La giocatrice ungherese ha espresso grande entusiasmo per il ritorno alla competizione, dopo un lungo periodo di preparazione e competizioni internazionali. Csiszar ha anche fatto il punto sullo stato della squadra, sottolineando l’importanza del percorso di crescita, ma anche la delusione per non essere riuscite a raggiungere la finale nelle ultime competizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: csiszar - inter
Csiszar dal ritiro dell’Inter Women: «Tanto motivate. Vogliamo vincere insieme!»
Csiszar a Inter TV: «Vogliamo vincere un trofeo e fare bene in Europa, siamo un bel gruppo»
Serie A Women’s Cup | Juventus-Inter | La partita Due su due. La Juventus Women, dopo il successo nella finale della "The Women's Cup", supera per la seconda volta in stagione l'Inter e raggiunge la Roma nella finale della Serie A Women's Cup in program - facebook.com Vai su Facebook
15 NOVEMBRE: IL GRANDE RUGBY TORNA ALL'ALLIANZ STADIUM! 24 SETTEMBRE 2025 Sabato 15 novembre 2025, alle ore 13:40, l'Allianz Stadium ospiterà un altro grande evento di rugby internazionale, dopo il grande successo ottenuto con quello an - X Vai su X
Inter Women, Csiszar: “Possiamo ancora crescere molto. Non vedo l’ora di iniziare” - La centrocampista ungherese, capitana della formazione femminile nerazzurra, presenta la prima giornata di campionato ... Come scrive msn.com