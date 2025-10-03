Csiszar a Inter Tv sulla prima giornata | Siamo felici di iniziare siamo pronte!

Inter News 24 Csiszar presenta la prima giornata di campionato: a Inter Tv la centrocampista nerazzurra commenta il match contro la Ternana. Henrietta Csiszar, centrocampista e capitana della formazione femminile dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista dell’esordio in campionato. La giocatrice ungherese ha espresso grande entusiasmo per il ritorno alla competizione, dopo un lungo periodo di preparazione e competizioni internazionali. Csiszar ha anche fatto il punto sullo stato della squadra, sottolineando l’importanza del percorso di crescita, ma anche la delusione per non essere riuscite a raggiungere la finale nelle ultime competizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

