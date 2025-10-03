Che i manifestanti pro-Pal non siano campioni di onestà intellettuale è un fatto ben noto. Ma ieri a Dritto e Rovescio, trasmissione in onda su Rete 4 e diretta da Paolo Del Debbio, hanno superato qualunque figuraccia davanti alle telecamere. Due ragazzi e una ragazza in collegamento con lo studio Mediaset sono stati interpellati da Giuseppe Cruciani sui disordini nelle città italiane, ma anziché rispondere hanno eluso completamente la domanda. “Voi condannate la violenza di piazza, si o no?”, ha chiesto il conduttore de La zanzara. Una questione semplice, alla quale una delle contestatrici ha risposto: “Noi condanniamo la violenza di Israele che da due anni sta commettendo un genocidio a Gaza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Cruciani "folgora" una manifestante pro-Pal: "Condannate le violenze di piazza?". Ma lei, imbarazzata, non risponde (video)