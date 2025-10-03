Crosetto stronca Formigli e Montanari il conduttore va in tilt e ministro lo trafigge con ironia | Non volevo rompere il suo giocattolo… video

Il metodo Crosetto funziona. Bella “legnata” del ministro della difesa al duo Formigli e Montanari, ospiti a “Piazza Pulita” su La7. La telefonata del ministro irrompe e interrompe il mood piuttosto tendenzioso della trasmissione sul caso della Flotilla. Durante la quale si era fatta menzione del suo opèrato. Formigli palesemente imbarazzato chiede: “Perché ci ha chiamato?”. “Perché stavo guardando un attimo e ho sentito un giudizio sul fatto che io avrei ringraziato il ministro della Difesa israeliano Katz”. Silenzio in studio: “ Volevo spiegare che c’è una grande differenza tra la realtà che viviamo e quella che vorremmo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

