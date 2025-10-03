Crolla il soffitto in una scuola fortunatamente gli studenti erano assenti per lo sciopero

Come riportato da BlogSicilia, questa mattina si è verificato un cedimento di una parte del soffitto nell’androne di una scuola di Siracusa. Fortunatamente non ci sono stati feriti: al momento del crollo l’edificio era quasi vuoto, poiché gli studenti avevano aderito allo sciopero generale di oggi 3 ottobre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: crolla - soffitto

Crolla parte di intonaco dal soffitto dell'ospedale di Lanciano: ferita infermiera

Crolla soffitto in un appartamento, ferita una donna

Crolla il soffitto di un appartamento: ferita la proprietaria

Crolla il soffitto a Palazzo Hercolani (Scienze Politiche, Bologna) Il 18 agosto un pezzo di soffitto è caduto in un ufficio mentre un lavoratore era presente: solo per caso non c’è stata una tragedia. L’Università non ha informato né i lavoratori né gli RLS, in viol - facebook.com Vai su Facebook

#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Crollo del soffitto presso la sede regionale di Imperia dell'Ispettorato Agrario e condizioni di sicurezza degli uffici. Enrico Ioculano (Partito Democratico) interroga @EnricoIoculano https://regione.liguria.it/homepag - X Vai su X

Sciopero 3 ottobre, mentre la scuola è deserta crolla parte del soffitto: tragedia evitata - Tragedia evitata: stamattina, 3 ottobre, è crollata parte del soffitto di una scuola superiore, un istituto alberghiero, a Siracusa. Si legge su tecnicadellascuola.it

Crolla il soffitto in una scuola, studenti illesi perché erano allo sciopero per la Palestina - Un cedimento di una parte del soffitto è avvenuto stamane nell’androne di ingresso dell’Istituto alberghiero Federico II di Siracusa. Segnala blogsicilia.it